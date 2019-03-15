Глава Минтруда оценил реализацию нацпроектов в Туле

Увеличить продолжительность жизни, рождаемость, а на предприятиях - повысить производительность труда. Именно на достижение этих задач направлены ключевые национальные проекты. Тульской области - одному из пилотных регионов по их реализации - уже есть чем похвастаться. Результаты на месте оценил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Валентина - бывшая узница концлагерей. Во время Великой Отечественной потеряла всю семью. Теперь несколько раз в неделю приходит в еврейский культурный центр для того, чтобы пообщаться с такими же, как она - молодыми душой.

Центр Хасдэй Нэшама - в переводе с иврита «Милосердие» - с прошлого года участвует в реализации пилотной программы долговременного ухода. Один из приоритетов нацпроекта «Демография». Обсуждают на совещании под руководством министра труда Максима Топилина, который сегодня приехал в Тулу.

«Что греха таить, в последнее время мы занимались, в основном, детскими садами. Теме пожилых людей мы не уделяли должного внимания. Сегодня нам дан шанс», - говорит Топилин.

Увеличить продолжительность жизни, повысить рождаемость и долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На эти цели в ближайшие шесть лет из федерального бюджета потратят более трех миллиардов рублей.

А это уже так называемая учебная квартира. Находится на первом этаже обычного жилого дома. Предназначена для того, чтобы обучать бытовым навыкам, например, людей с ограниченными возможностями и расстройством адаптации. В обычной обстановке все хлопоты по дому на себя берут их родители, которых рано или поздно не станет.

Обеспечить прорыв в науке и технике и в конечном итоге рост реальных зарплат призван национальный проект по повышению производительности труда. В Тульской области его реализуют на крупнейшем в России заводе по производству металлических порошков для 3D-печати.

Конечная продукция этого предприятия - металлический порошок. В данном случае, из молибдена. А еще тут выпускают изделия из цветных и тугоплавких металлов. Их используют при производстве авиадвигателей, бытовой техники, например, нанесения напыления на экраны телевизоров и мобильных телефонов и, конечно, в медицине, при создании зубных протезов.

Если раньше вредную продукцию тут обрабатывали вручную, то теперь этим занимается машина. Людей при этом не уволили - провели переподготовку.

В ближайшие шесть лет производительность труда в России - в базовых несырьевых отраслях - должна вырасти как минимум на 5 процентов, а число предприятий, вовлеченных в реализацию нацпроекта, увеличиться со ста до десяти тысяч. На эти цели в федеральном бюджете заложено 52 миллиарда рублей.

Тульская область - один из 6 пилотных регионов по реализации нацпроектов. В этом году их станет в пять раз больше. И перенимать опыт будут по всей России.