В Европе попросили Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

Главы МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают Россию вернуться к его соблюдению до августа. Об этом представители разных государств говорили в пятницу в Берлине на конференции по контролю над вооружениями.

При этом Пентагон заявил, что США оставляют за собой право на превентивный ядерный удар и запускают производство ракет, запрещенных Договором.

«Мы призываем президента Путина и Сергея Лаврова договориться о том, что Россия будет соблюдать ДРСМД. Его разрыв будет иметь серьезные последствия для безопасности всех европейцев. Несмотря на эти серьезные последствия, с реалистической точки зрения шансы для будущего ДРСМД плохие. Причиной этого является нежелание Москвы и Вашингтона ограничивать себя больше», - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Обращение к Москве с просьбой соблюдать фактически несуществующее соглашение только на первый взгляд выглядит нелогичным. В Европе поняли, что призывать к здравому смыслу своего заокеанского партнера нет никакого смысла.

«Мы тщательно изучили то, что нужно нашей нации. А именно то, что я ранее назвал в своем открытом докладе самой важной миссией Министерства Обороны, - предотвратить ядерную войну. И мы пришли к выводу, что строительство ядерной триады с полноценным органом управления и контроля ядерными силами – это самый эффективный способ не только предотвратить ядерную войну, но и повысить порог использования ядерного оружия для наших потенциальных противников», - сказал Джозеф Данфорд, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Таким образом, европейские политики пришли к выводу что остались без гарантий собственной безопасности. И теперь хватаются за любую возможность исправить положение. Отсюда и призыв к России потерпеть хотя бы до августа. Формально договор об ограничении ракет все еще не расторгнут, хотя фактически Вашингтон его давно не соблюдает.

В конце января конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного ядерного удара. В своем заявлении они отмечают, что США сохраняют за собой право первыми применить ядерное оружие в конфликте даже в ответ на неядерное нападение.

Ранее стало известно, что США намерены провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уже в августе США могут протестировать крылатую ракету, радиус действия которой достигает почти тысячи километров.

При этом не исключено, что в ноябре текущего года Вашингтон может приступить к испытаниям баллистической ракеты - ее радиус действия достигает около 3-4 тысяч километров.