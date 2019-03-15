Медведев рассказал о поддержке отечественной киноиндустрии со стороны государства

Государство продолжит оказывать поддержку отечественной киноиндустрии и будет способствовать продвижению российских лент на зарубежные рынки. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительственного совета по развитию кинематографии. Оно состоялось на киностудии «Мосфильм».

Перед началом работы совета премьер осмотрел новый съемочный павильон, побывал на площадке декораций старой Москвы и Петербурга с полномасштабными фасадами исторических зданий. По словам Медведева, павильоны Мосфильма - это настоящий музей, по которому можно ходить часами.

Ранее сообщалось, что на аллее возле «Мосфильма» установили памятные звезды актерам Зинаиде Кириенко, Василию Ливанову и Владимиру Машкову. Эта традиция является не только данью уважения и благодарности за любимых театральных и киногероев. Она, считают в Гильдии актеров, служит символом преемственности поколений.