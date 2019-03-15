Переданные Лаосом Т-34 прошли полное техобслуживание в Кантемировской дивизии

В Кантемировской дивизии завершили техническое обслуживание танков Т-34, которые нашей стране передал Лаос. Механики привели машины в полный порядок.

Работы не ограничились лишь косметическим ремонтом. Провели ревизию всех узлов и механизмов. Заменили масло и антифриз.

Всего через ремонтный цех прошли 30 танков. Как говорят кантемировцы, если будет нужно, «тридцатьчетверки» хоть сейчас могут совершить многокилометровый марш-бросок.

Впрочем, таких подвигов от них никто не требует. Основное предназначение ветеранов - участие в парадах и съемки в кино.

