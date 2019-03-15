Порошенко случайно поблагодарил всех, кто «защитил врага Украины»

Петр Порошенко во время визита в Закарпатье сделал ошибку в ходе своего выступления, которую успели заметить и уже начали активно обсуждать.

Порошенко оговорился в своей предвыборной речи и случайно поблагодарил всех, кто защищал врага. Его речь транслировали ведущие каналы Украины.

«Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага, ваш прекрасный край и всю Украину», — заявил Порошенко.

При этом Порошенко добавил, что считает врагами государства Россию и бедность.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост претендовали 44 кандидата. Лидером рейтинга является шоумен Владимир Зеленский.