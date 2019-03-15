Представители спецслужб стран ШОС обсудили противодействие международному терроризму

Противодействие международному терроризму обсудили в Ташкенте представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества. На заседании совета Региональной антитеррористической структуры ШОС первый замглавы ФСБ Сергей Смирнов подчеркнул, что особую опасность представляют иностранные боевики, принимавшие участие в вооруженных конфликтах в рядах террористов.

По его словам, есть данные о четырех с половиной тысячах таких радикалов. Создание единой базы данных позволит спецслужбам стран ШОС обмениваться оперативной информацией.

«Требуется сочетание силовых методов с противодействием распространения террористической и экстремистской идеологии, а также пресечение ресурсной подпитки международных террористических организаций», - заявил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.

Смирнов отметил, что потери, которые террористы запрещенного в России ИГИЛ* сейчас несут в Сирии и Ираке, вынуждают их искать возможности создания новых опорных центров. Поэтому, необходимо помешать боевикам закрепиться в северных районах Афганистана, которые граничат со странами ШОС.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ

