Синдром очевидца: что делать, если на ваших глазах произошло ДТП

Хоть статистика ДТП неуклонно снижается, все равно каждый день в России случаются аварии разной степени тяжести. Как правило, проезжающие мимо водители стараются помочь тем, кто попал в беду. Однако, доброта может обернуться лишней работой по оказанию помощи таким «добровольным спасателям». Как действовать, если вы стали свидетелем ДТП, читайте в памятке «Звезды».

1. Пристегнитесь перед выездом.

Ремни безопасности придумали не просто так. В ДТП шанс выжить у пристегнутого человека повышается до 70%. Проверяйте, пристегнут ли ребенок и настаивайте на том, чтобы в машине в принципе были пристегнуты абсолютно все. Простой пример: лобовое столкновение легковой машины с неподвижным грузовиком, водитель оттормаживался, на момент удара скорость - не более 30 км/ч. Незначительная деформация корпуса, сработала подушка безопасности. Водитель был не пристегнут, погиб на месте. Обратный случай: легковое авто пробило ограждение реки Яуза и, перевернувшись, упало в воду. В момент аварии водитель пристегнут. Получил незначительные ушибы, после разблокирования дверей гидравлическим инструментом, выбрался сам.

2. Убедитесь, что вы сами в безопасности.

Прежде, чем бросаться на помощь пострадавшим, убедитесь, что вы сами не станете таковым. Всех в автошколах учат смотреть в зеркала заднего вида, прежде, чем выходить из машины. Вспомните про это правило. Если у вас есть малейшие сомнения в том, что подходить к машинам участников ДТП опасно, то максимально обезопасьте себя и вызывайте спасателей.

3. Обозначьте место ДТП и собственную машину.

Опять же, вернемся к правилам дорожного движения. Место ДТП должно быть обозначено знаком аварийной остановки. При этом, если вы сами встали за местом ДТП, то вашу машину тоже нужно обозначить тем самым красным треугольником.

4. Если нет необходимости, не двигайте пострадавшего и не вытаскивайте его из машины.

Вы не знаете, какие травмы получил человек. Если необходимости нет, человеку ничего не угрожает, то дожидайтесь спасателей и медиков. Это – та ситуация, когда излишняя инициативность, может обернуться очень серьезными последствиями. Если человек в сознании и вы хотите помочь, то начните с ним разговаривать, таким образом вы сможете проконтролировать его состояние.

5. Выключите зажигание.

Человек, попав в ДТП, не думает о том, чтобы заглушить машину. Сделайте это за него. Вы здорово поможете.

6. Не бойтесь звонить в скорую и в ГИБДД.

Так называется ситуация «синдром очевидца», когда чрезвычайное происшествие возникает в присутствии многих людей и каждый думает, что помощь уже вызвал кто-то другой. В итоге, вызов или оказание помощи могут начаться со значительным опозданием. Ничего страшного если несколько человек одновременно доложат об одном происшествии - у диспетчеров займет несколько секунд, чтобы разобраться и объединить информацию из нескольких входящих звонков в один вызов.