Выживший при теракте в мечети Новой Зеландии рассказал о спасении

Мужчина, которому удалось выжить при теракте в мечети новозеландского Крайстчерча, рассказал подробности произошедшего. По словам Рамзана Али, он стал последним, кому удалось выпрыгнуть из окна мечети, пишет NZ Herald.

«Мне просто повезло... Я видел, как люди бежали к дверям. В мечети было около 300 человек, нам было нелегко покинуть ее, учитывая, что стрелок зашел через главный вход», — рассказал очевидец.

В результате двойного теракта в Новой Зеландии погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения. Нападения были совершены в пятницу на две мечети - в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Динc-авеню.