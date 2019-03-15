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Выживший при теракте в мечети Новой Зеландии рассказал о спасении

Анастасия Евдокимова
16:48 15.03.2019
По словам Рамзана Али, он стал последним, кому удалось выпрыгнуть из окна мечети.
© Фото: PJ Heller ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Мужчина, которому удалось выжить при теракте в мечети новозеландского Крайстчерча, рассказал подробности произошедшего. По словам Рамзана Али, он стал последним, кому удалось выпрыгнуть из окна мечети, пишет NZ Herald.

«Мне просто повезло... Я видел, как люди бежали к дверям. В мечети было около 300 человек, нам было нелегко покинуть ее, учитывая, что стрелок зашел через главный вход», — рассказал очевидец.

В результате двойного теракта в Новой Зеландии погибли по меньшей мере 49 человек, около 50 получили ранения.  Нападения были совершены в пятницу на две мечети - в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Динc-авеню.

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