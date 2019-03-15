Обвиняемого во взятке в 3,5 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова отпустили из зала суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил на свободе депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиненного во взятке в 3,5 млрд рублей. Перед этим следствие обратилось к суду с ходатайством об аресте народного избранника.

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности в декабре прошлого года по запросу Генпрокуратуры. Следствие полагает, что в 2011-2014 годах он вместе с подельниками получал от ЗАО «Южуралавтобан» откаты за госконтракты на ремонт и строительство дорог.

Стоит отметить, что сам депутат не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и утверждает, что взяток он не получал, а его вина заключается лишь в том, что он хотел построить хорошие дороги в Челябинской области.

«Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор считаю, что Челябинской области нужны хорошие дороги», - говорит справедливорос.

Вадим Белоусов является давним соратником и деловым партнером экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, с которым они вместе вели бизнес в 90-х годах.