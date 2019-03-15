Следователи нашли неисправность у эфиопского Boeing 737 800 МAX

Специалисты по расследованию авиакатастрофы Boeing 737 800 MAX в Эфиопии обнаружили деталь стабилизатора с нехарактерным отклонением триммера. Такая же неисправность была и у потерпевшего крушение индонезийского Boeing авиакомпании Lion Air. Об этом пишет Reuters.

Следователи зафиксировали схожее в двух случаях положение руля высоты лайнеров. Именно эта информация может помочь определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.

Расшифровка черных ящиков должна начаться сегодня в Париже.

Десятого марта произошла авиакатастрофа самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Он разбился вблизи Эфиопии через шесть минут после взлета. В результате инцидента погибли 157 человек. Лайнер той же модели потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет упал через 13 минут после вылета, в результате катастрофы погибли 189 человек.

Еще в прошлом году эксперты установили, что проблемы могли быть связаны с новой системой контроля полетов на лайнерах моделей 737 MAX 8 и MAX 9.