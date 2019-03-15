Белые крылья над Черным морем: российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над акваторией Черного моря

Белые крылья над Черным морем. Российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 патрулируют южные рубежи страны. От взлета до посадки - больше пяти часов в воздухе. Регулярно в зоне ответственности экипажей нейтральные воды Арктики, Атлантики и Тихого океана.

Это - не подъем по тревоге. Не внезапная проверка боеготовности. Обычная повседневная работа летчиков.

На аэродроме Шайковка экипажи готовятся к вылету. Возможности сверхзвуковых дальних бомбардировщиков Ту-22М3 позволяют выполнять задачи за тысячи километров от аэродрома. Сегодня задача летчиков - разведка акватории Черного моря.



Всего час назад под крылом самолета были снег и низкая облачность. Теперь - чистое небо и почти летний пейзаж.

Сегодняшний полет длился более 5 часов. За это время экипажи наших дальних бомбардировщиков преодолели около 4.5 тысяч километров. На подступах к черноморскому побережью к ракетоносцам присоединились истребители Су-27, взлетевшие с аэродромов Южного военного округа.

После объединения в одно «авиакрыло» на экипаж ведущего Ту-22М3 ложится дополнительная ответственность - теперь он управляет всей группой самолетов. В сопровождении «сушек», бомбардировщики завершают облет над нейтральными водами Черного моря.

«Полет прошел в штатном режиме, все задачи, которые нам поставило наше командование, мы все выполнили, встретились с истребителями сопровождения, прикрытия, полностью отработали всю задачу. Истребителей иностранного сопровождения не наблюдали», - рассказал «Звезде» командир авиационного отряда на самолете Ту-22М3.

Весь полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Бомбардировщики возвращаются на родной аэродром Шайковка. На сегодня программа полетов успешно завершена, проверены южные рубежи нашей страны.