«Шансы невелики» - врач оценил информацию о состоянии Началовой

Диагноз российской певицы Юлии Началовой, вокруг которой в последнее время скопилась масса информации от разных СМИ, скорее всего, врачи не озвучивают. Те диагнозы, которые были названы ранее, могут быть отягчающими обстоятельствами. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

«Друзья, ее шансы невелики. Врачи тут – руки провидения. При наличии такого количества отягощающих диагнозов. Слишком тяжелые диагнозы. Но точный диагноз вам никто не назовет, это является врачебной тайной. Даже если кто-то его называет, я не уверен, что это тот самый диагноз», - рассказал Конев.

Ранее представитель певицы Юлии Началовой заявила, что состояние артистки, которая в настоящее время находится в одной из московских клиник, не ухудшалось. По словам Анны Исаевой, ни о каком отеке мозга, как пишут СМИ, речи не идет.

В среду, 13 марта, отец певицы прокомментировал «Звезде» состояние здоровья дочери. Он рассказал, что медики проводят интенсивную терапию.