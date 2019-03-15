Минпромторг опроверг информацию об отмене проведения МАКС-2019

Министерство промышленности и торговли РФ опровергло появившуюся информацию об отмене проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году.

«Согласно версии распоряжения правительства от 20 ноября 2523-р МАКС стоит 6-м пунктом, а изменения в новой версии от 13 марта 413-р касаются пункта 5 (с июня на июль переносится МВМС)», - сообщает ведомство.

Как, в свою очередь, пояснили в кабинете министров, выставка МАКС-2019 состоится в августе-сентябре в подмосковном Жуковском.

«Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, как и было ранее предписано этим распоряжением, пройдет в августе-сентябре в Жуковском», - информирует правительство.

Ранее в Сети было опубликовано распоряжении правительства РФ, подписанное главой кабмина Дмитрием Медведевым, согласно которому проведение МАКС в 2019 году отменялось.

При этом в документе отмечалось, что вместо МАКС в июле в Санкт-Петербурге пройдет Международный военно-морской салон (МВМС-2019).

«Позицию 5 изложить в следующей редакции: Международный военно-морской салон МВМС-2019, июль, Санкт-Петербург», - сказано в документе.

Стоит отметить, что, согласно предыдущему распоряжению, ранее на 5 позиции находился Международный авиационно-космический салон.

Международный авиационно-космический салон проходил раз в два года, начиная с 1993 года, в подмосковном городе Жуковский. Последняя выставка состоялась в 2017 году.