Охранник «Пятерочки» в Москве набросился на женщину из-за отказа показать сумки: видео

В Москве в одном из сетевых супермаркетов «Пятерочка» произошла драка между охранниками и покупательницей.

Как сообщается автором в описании к видео, женщина заступилась за покупателя, который не захотел, чтобы охранник досматривал его вещи. Она заявила, что досмотр могут вести только сотрудники полиции, после чего произошел конфликт.

На кадрах видно, что охранник толкает женщину. К месту потасовки подходят другие сотрудники супермаркета и покупатели.

Похожий инцидент произошел 12 марта в Подмосковье у входа в один из супермаркетов «Пятерочка». Сотрудники магазина подрались сразу с несколькими мужчинами. По предварительным данным, покупателей заподозрили в краже.