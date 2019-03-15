СК РФ просит арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд руб

СК РФ просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по подозрению в получении взятки в три с половиной миллиарда рублей. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов.

По данным следствия, Белоусов вместе с бывшим губернатором Челябинской области получили от неофициального холдинга «Автобан» взятку за общее покровительство.

«Следователь обратился в суд с ходатайством о его аресте», — приводит РИА Новости слова Трунова.

По его словам, перед этим депутат хотел получить разрешение на поездку в Беларусь в составе делегации Госдумы. Сейчас просьбу следователя арестовать Белоусова рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.

В декабре Белоусова лишили депутатской неприкосновенности и разрешили возбудить против него уголовное дело.