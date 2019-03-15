СМИ: Международный авиационно-космический салон не будет проходить в 2019 году

Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году не будет. Об этом говорится в специальном распоряжении правительства РФ, подписанном главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Как пишет РИА Новости, вместо МАКСа в июле в Санкт-Петербурге пройдет Международный военно-морской салон (МВМС-2019).

Международный авиационно-космический салон проходил раз в два года, начиная с 1993 года, в подмосковном городе Жуковский. Последняя выставка состоялась в 2017 году.