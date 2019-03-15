ФСБ РФ сообщила о формировании нового очага террористов ИГ* в Афганистане

В ФСБ сообщили об усилении очагов незаконных формирований террористов ИГ* на севере Афганистана. Это может стать главной угрозой для региональной безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

«Основным фактором, ведущим к дестабилизации на пространстве государств-членов ШОС, остается высокая активность членов международных террористических организаций», - заявил Смирнов на встрече по итогам заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По его словам, террористы укрепили свои позиции и наращивают силы в приграничных северных районах Афганистана. Об этом свидетельствуют участившиеся вооруженные конфликты на границе. По мнению генерала, боевики наращивают свои силы в Афганистане так как ищут новые точки опоры своего анклава после того, как были разгромлены в Сирии.

В связи с этим были соданы новые меры реагирования для обеспечения безопасности.

* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.