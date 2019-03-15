Кузнецова навестила в больнице «девочку-маугли»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице найденную в заваленной мусором квартире в Москве девочку. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как омбудсмен играет с малышкой, которая, судя по записи, находится в хорошем настроении.

Ранее правозащитница рассказала, что пострадавший ребенок идет на поправку, уточнив, что все зафиксированные заболевания стали проходить.

Напомним, пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 10 марта, в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать пострадавшей арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

