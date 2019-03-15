«Символ статуса»: немецкое издание восхитилось автомобилями Aurus

Российский Aurus станет прекрасным выбором для тех, кто хочет выделяться на фоне уже приевшихся Bentley, Cadillac и Rolls-Royсe. Немецкое издание Der Spiegel поговорило с руководителем компании Aurus Францем Герхардом в рамках автосалона в Женеве. Он рассказал о том, что уже сейчас в Москве открыты два шоу-рума этой марки, в Татарстане строится завод, который будет производить более пяти тысяч автомобилей в год.

Герхард подчеркнул, что Aurus будет «чуть дороже Mercedes, но значительно дешевле Rolls-Royсe». За отдельные деньги можно заказать полностью бронированный кузов, установить встроенный бар, массажные кресла и плоские экраны в салон.

Эксперт мюнхенской компании стратегического консалтинга «Бериллс» Ян Бургард отметил, что решение пригласить топ-менеджера с таким именем, как Франц Герхард было «вируозным ходом» Aurus. Особенно в наше время, где все держится на имидже.

Глава компании же уверен, что Владимир Путин в качестве клиента марки станет отличной рекламой для нее. Однако, для Герхарда Aurus – не просто проект престижа. Это, как утверждает издание, начало глобального возрождения российского автопрома. Ведь, по сути, на базе платформы, которая была создана специалистами компании, можно производить не только дорогие автомобили класса «люкс». Издание утверждает, что эти же разработки позже смогут использовать и другие российские производители. Как правило, поясняет автор, технологии в автопроме движутся сверху вниз. И Aurus решил пойти именно по этой схеме.

Aurus - семейство автомобилей класса «люкс» российского производства. Предполагается, что в него будут входить лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Последний должен быть представлен в этом году.