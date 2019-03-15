Юрий Борисов прокомментировал ход «управленческих поединков» на конкурсе «Лидеры России»

Участники конкурса «Лидеры России» проявляют высокую заинтересованность и мотивацию в решении ключевых проблем ОПК.

Такую оценку дал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В эти дни он находится в Сочи, где проходит финал конкурса.

Сегодня на площадках день наставника. Представители федеральных органов власти, губернаторы и главы ведущих российских компаний встречаются с финалистами.

Конкурсантам предлагается решить управленческие задачи.

«Задача была поставлена, как достичь результатов к 2025 году 30% гражданской продукции и 50% к 2030 году. Это те показатели, которые поставил перед ОПК президент Российской Федерации Владимир Путин. Что должен был сделать менеджмент предприятий и что должно сделать государство в виде законотворчества или в виде других мер для достижения этих целей. Эту задачу и решали ребята и надо сказать, что вполне успешно. Я остался доволен их размышлениями и предложениями. Обнадеживает то, что люди не связанные напрямую с ОПК способны анализировать и правильно подходить к решению проблемы и предлагать достаточно интересные решения», – рассказал в интервью «Звезде» Борисов.

Зампред правительства особо отметил постепенное омоложение кадров, занятых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня на них задействовано более двух миллионов человек, средний возраст которых около 45 лет.

Еще 10 лет назад этот показатель составлял 60 лет, напомнил Борисов, отметив важность тесного сотрудничества с профильными вузами.

Омоложение кадров заместитель председателя правительств назвал закономерным итогом системной работы ключевых министерств и ведомств.