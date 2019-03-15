Boeing 737 совершил аварийную посадку в Сыктывкаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Алроса» благополучно вылетел из аэропорта Сыктывкара в Москву.

Ранее стало известно о вынужденной посадке Boeing 737-800 NG, который летел в столицу из Мирного. Во время полета командир воздушного судна заподозрил неполадки и принял решение совершить посадку на запасном аэродроме.

«Во время полета экипаж самолета обнаружил отклонения в работе электросистемы лайнера. Для соблюдения безусловного уровня безопасности командиром экипажа было принято решение произвести промежуточную посадку и проверить систему дополнительно. Борт был осмотрен техническим персоналом аэропорта Сыктывкара, которые провели дополненные проверки всех систем и оборудования», - рассказал «Звезде» генеральный директор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов.

Все время, что технические специалисты обследовали лайнер, его пассажиры провели в помещении аэровокзала.

Проверка не выявила никаких неполадок.