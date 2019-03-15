В МИД РФ обеспокоены объяснением решения США об эвакуации дипломатов из Каракаса

Объяснение госсекретаря США Майка Помпео по решению Вашингтона об эвакуации оставшихся в Каракасе дипломатов встревожило Москву.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что само сообщение об отзыве не представляет собой ничего особенного, но уточнение вызывает обеспокоенность.

«Госсекретарь США заявил, что присутствие персонала стало ограничением для действий США. Это какие такие действия имелись ввиду?», — спрашивает Захарова.

Ранее американский госсекретарь заявил, что присутствие дипработников США на территории Венесуэлы выступает как сдерживающий политику США фактор. Однако, сдерживающий от чего, не уточнил. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что Россия продолжит и далее в любой ситуации поддерживать Венесуэлу.

Москва пристально следит за ситуацией в Венесуэле и за попытками США создать искусственный предлог для военного вмешательства. Политический кризис в стране обострился после антиправительственных манифестаций, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.