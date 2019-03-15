Названы сроки наступления весны в Москве

Климатическая весна наступит в Москве в середине апреля. Температура повысится до плюс 15 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр. По данным ведомства, период времени, «когда температура достигает 13-15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды», не наступит раньше, чем пройдет половина апрельского месяца.

Отмечается, что в настоящий момент ночная температура все еще остается в минусовой зоне, поэтому говорить о стабильном потеплении пока еще рано.

В промежуток времени перед потеплением средние температурные значения составят 1-3 градуса со знаком «минус» в ночное время суток и плюс 2-5 градусов днем.

Ранее синоптики обещали приход календарной весны в Москву уже с 11 марта. По прогнозам потепление должно наступить и взять уверенный курс на постоянное повышение в следующие дни недели.