В МИД РФ предупредили о подготовке новой провокации с химоружием в сирийском Идлибе

Москва внимательно следит за обстановкой в Сирии, особенно на фоне поступающей информации о подготовке террористами очередной провокации с химоружием в Идлибе.

С таким заявлением выступила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее мнению, к противоправным действиям могут быть причастны боевики запрещенной в России организации «Хейат Тахрир аш-Шам»*.

«Серьезную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики "Хейат Тахрир аш-Шам"* при содействии пресловутых белокасочников осуществляют подготовку очередных инсценировок с применением отравляющих веществ с последующим возложением ответственности за использование химического оружия на правительственные силы. Террористы рассредотачивают соответствующие боевые снаряды и тайники в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама», - заявила Захарова.

По ее словам, боевики не прекращают провокационных вылазок против правительственных сил Сирии. С начала года уже зафиксировано более 460 инцидентов, жертвами которых стало более 30 человек.

Представитель МИД РФ напомнила, что по итогам переговоров глав России и Турции в Сочи, министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании там демилитаризованной зоны.

Участники незаконных бандформирований ежедневно нарушают режим прекращения огня и постоянно провоцируют официальный Дамаск.

Позиции сирийских военнослужащих регулярно обстреливаются из крупнокалиберных орудий и минометов, рассказала Захарова. Обстановка в регионе остается сложной.

*«Хейат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ решением суда.