Массовая драка произошла в ТЦ на западе Москвы

На западе Москвы произошла массовая драка. В рукопашной схватке сошлись посетители торгового центра «Кунцево-Плаза».

В потасовке, которая началась на четвертом этаже магазина, приняли участие 12 человек.

Конфликт, который разгорелся в ТЦ переместился на улицу. Там один из участников драки «продемонстрировал пистолет».

В столичном управлении МВД «Звезде» подтвердили факт вызова на место происшествия. Однако задержать участников беспорядков не удалось. В полицию с заявлением никто не обращался.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают сотрудников магазина и выясняют все обстоятельства произошедшего.