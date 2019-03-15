Массовая драка произошла в ТЦ на западе Москвы
Участники драки успели скрыться до приезда сотрудников правоохранительных органов.
© Фото: kuntsevoplaza.ru
На западе Москвы произошла массовая драка. В рукопашной схватке сошлись посетители торгового центра «Кунцево-Плаза».
В потасовке, которая началась на четвертом этаже магазина, приняли участие 12 человек.
Конфликт, который разгорелся в ТЦ переместился на улицу. Там один из участников драки «продемонстрировал пистолет».
В столичном управлении МВД «Звезде» подтвердили факт вызова на место происшествия. Однако задержать участников беспорядков не удалось. В полицию с заявлением никто не обращался.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают сотрудников магазина и выясняют все обстоятельства произошедшего.