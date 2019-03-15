В Кремле заявили, что Путин не давал каких-то оценок по делу Калви

В ходе закрытой встречи президента России Владимира Путина с представителями сферы бизнеса он никак не касался дела основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что тема упоминалась, но вскользь, в контексте обсуждения иных вопросов, а не в качестве самостоятельного.

«Какой-то конкретной постановки вопроса не было, то есть никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что в ходе следственных мероприятий президент не может каким-либо образом оценивать данное дело. Песков подчеркнул, что тема давления правоохранителей на бизнес в целом не обсуждалась на встрече.

Напомним, Басманный суд Москвы ранее арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сам он заявил, что происходящее - хозяйственный спор и корпоративный конфликт, и пообещал и дальше инвестировать в Россию, несмотря на уголовное преследование.