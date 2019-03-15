Маск показал новую модель Tesla

Илон Маск презентовал новый автомобиль Tesla. Модель Y-SUV (Sport Utility Vehicle) стала второй в линейке компании американского миллиардера. Торжественные мероприятия прошли в ночь с 14 на 15 марта.

Самая доступная версия автомобиля, стоимость которой составит 39 тысяч долларов, поступит в продажу весной 2021 года. Максимальная скорость электрокара составит 193 километра в час. Заряда аккумуляторных батарей хватит, чтобы покрыть расстояние в 402 километра.

Более дорогие комплексации Y-SUV (Sport Utility Vehicle) появятся на рынке осенью 2020 года.

Средняя версия автомобиля будет иметь самый значительный запас хода - 482 километра. Максимальная скорость составит 209 километров в час. Ценник на эту версию будет установлен на отметке в 47 тысяч долларов.

В модельной линейке появится и полноприводная версия машины за 51 тысячу долларов.

Самой дорогой станет версия Tesla под названием Performance. Стать ее владельцем можно будет за 60 тысяч долларов. У электрокара значительно сократится время разгона от ноля до 100 километров в час.