На Красной площади арестовали мужчину, пытавшегося «поднять» Ленина

В центре столицы России сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину во время попытки прорваться к Мавзолею. Инцидент произошел в четверг, 14 марта.

Мужчина облил маслом брусчатку возле мавзолея и пытался прорваться внутрь с криками «Вставай!».

«Это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал», — сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину доставили в отдел полиции. После проведения медэкспертизы было установлено, что он нуждается в психиатрической помощи.