Полиция перестала искать подозреваемых в атаке на мечеть в Крайсчерче

Полиция Новой Зеландии больше не ищет подозреваемых в атаке на две мечети в Крайсчерче. Одному из четверых задержанных боевиков, предъявлены обвинения в убийстве.

По предварительной информации, в числе задержанных главный идиолог расправы Брентон Таррант.

Очевидцы рассказали о том, как разворачивались события в мечети.

После утренней молитвы, неизвестный в маске забаррикадировал двери и открыл огонь и автомата по прихожанам. Стрелявший мужчина снимал происходящее на камеру и транслировал картинку в Интернет.

Стрелок приехал к месту расправы на собственном автомобиле, а оружие привез в багажнике.

Перед этим он разместил в Сети манифест, в котором рассказал о своих намерениях.