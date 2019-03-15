Полиция перестала искать подозреваемых в атаке на мечеть в Крайсчерче
Жертвами расправы стали 49 человек.
© Фото: Alexander Romitsyn, Global Look Press
Полиция Новой Зеландии больше не ищет подозреваемых в атаке на две мечети в Крайсчерче. Одному из четверых задержанных боевиков, предъявлены обвинения в убийстве.
По предварительной информации, в числе задержанных главный идиолог расправы Брентон Таррант.
Очевидцы рассказали о том, как разворачивались события в мечети.
После утренней молитвы, неизвестный в маске забаррикадировал двери и открыл огонь и автомата по прихожанам. Стрелявший мужчина снимал происходящее на камеру и транслировал картинку в Интернет.
Стрелок приехал к месту расправы на собственном автомобиле, а оружие привез в багажнике.
Перед этим он разместил в Сети манифест, в котором рассказал о своих намерениях.