ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за событий в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли водную территориальную границу России.

Список составлен исключительно из граждан России. Отдельно в нем выделены начальник погрануправления ФСБ России по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.