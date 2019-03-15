Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49. Об этом заявил комиссар полиции Крайстчерча Майк Буш.

Трагедия в новозеландском городе Крайстчерч произошла после утренней молитвы.

Неизвестный, вооруженный автоматической винтовкой, забаррикадировал двери мечети и расстрелял всех, кто попался на его пути.

В этот момент в здании находилось 300 человек.

Позже, сотрудники полиции обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, которые участники атаки оставили в припаркованных автомобилях. Бомбы удалось обезвредить.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден заявила о задержании четырех подозреваемых в атаке на мечеть.

Политик признала, что атака на людей была тщательно спланирована. Сам стрелок, который устроил прямую трансляцию бойни в Сети, находится на свободе. Поднятые по тревоге полицейские пытаются найти его и задержать.

