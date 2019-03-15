Опубликовано видео задержания сообщника стрелка, убившего десятки людей в Крайсчерче

Атака на прихожан двух мечетей в новозеландском Крайсчерче была хорошо спланирована. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Она также подтвердила задержание четырех человек, которые могут быть причастны к кровавой расправе.

Видеокадры спецоперации полиции опубликованы в Twitter.

«Сейчас задержаны четыре человека, один из которых, как говорилось публично, рожден в Австралии. Эти люди, как я бы сказала, имели экстремистские взгляды», - заявила политик в ходе телеобращения к нации, которое транслирован в своем эфире телеканал 1 News.

Стрельба в двух городских мечетях произошла после утренней молитвы. Неизвестные забаррикадировали двери и расстреляли присутствующих в здании из автоматического оружия.

В результате стрельбы 40 человек погибли, десятки доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.

Позже в полиции сообщили об обнаружении двух самодельных бомб, которые радикалы оставили в припаркованных автомобилях.

Спустя несколько часов, очевидцы сообщили о двух взрывах в Окленде. Это саперы уничтожили два подозрительных предмета в районе железнодорожного вокзала и торгового центра.

В полиции уточнили, что сам стрелок, который устроил трансляцию бойни в прямом эфире, еще находится на свободе. Все силы полиции брошены на его поиски.