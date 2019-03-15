Комендант Кремля рассказал о самом ожидаемом пополнении правительственного гаража

Автомобили марки Aurus свидетельствуют о том, что российский автопром возрождается. Более того, новые модели уже ждут в правительственном гараже. Об этом сообщил Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

Он выразил надежду на то, что Aurus станет некой модульной платформой, на которой будет развиваться российский автопром.

Aurus - семейство автомобилей класса «люкс» отечественного производства. Предполагается, что под этой маркой будут выпускаться лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Последний должен быть представлен в этом году.

Ожидается, что стартовая цена на эти автомобили будет около 10 миллионов рублей.

