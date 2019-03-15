Ученые предсказали преждевременную смерть миллионам людей

Ученые из 70 стран мира, проведя более 250 исследований, пришли к выводу, что нескольким миллионам человек грозит вымирание из-за изменения климата, таяния льдов и сокращения объемов вечной мерзлоты. Об этом сообщает телеканал «360».

Дело в том, что потепление приведет к тому, что микробы в воде будут более жизнеспособны, и обычные методы очистки просто не смогут быть эффективными. Население планеты из-за этого постепенно будет становиться более восприимчиво к инфекциям, а несколько миллионов человек вообще могут потерять способность иметь детей.

Главным образом это ударит по жителям Азии и Африки, где проблема качества воды итак уже очень остро стоит.

При этом даже если страны будут полностью выполнять все нормы Парижских соглашений, все равно уже имеющийся объем парниковых газов будет приводить к постепенному потеплению и таянию льдов.

По прогнозам, к 2050 году в Арктике температура может подняться примерно на пять градусов, а к 2080 уже на все десять.