Делегация Госдумы возложила цветы к памятнику народного ополчения в Крыму

Делегация Госдумы посетила Крым с рабочей поездкой, приуроченной к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

Парламентарии возложили цветы к памятнику «Народное ополчение всех времен». Он посвящен ополченцам Крымской войны 1853 – 1856 годов, Великой Отечественной войны и народному ополчению Крыма 2014 года.

Делегация состоит более чем из 40 депутатов Госдумы РФ, в числе которых главы фракций и председатели комитетов. Главой группы выступил председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин. Он поздравил крымчан с пятилетием воссоединения с Россией. Также на полуостров прибыли министр просвещения России Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.

Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».