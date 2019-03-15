Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета

Пассажиры устроили скандал на борту самолета авиакомпании Flydubai. Лайнер следовал из Арабских Эмиратов в Махачкалу.

Люди взбунтовались, узнав о планах командира вернуться в аэропорт вылета. Совершить посадку в столице Дагестана было невозможно из-за густого тумана.

Пассажиры повскакивали со своих кресел и стали требовать от экипажа приземлиться в России. Никакие уговоры на людей не действовали, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Какой Дубай? Куда? Вы что?! Да если бы мы сели в аэропорту Минеральных Вод или Грозного, давно уже были бы дома! Мы в Дубай не летим! Вам нужно - вы и летите», – кричали в сторону пилотов возмущенные мужчины.

Командир воздушного судна отказался от планов вернуться в Дубай и сообщил о посадке в городе Тбилиси.

Самолет сел в грузинском аэропорту поздней ночь. Утром резервный лайнер доставил пассажиров в Махачкалу.