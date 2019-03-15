Прокуратура приостановила строительство завода на Байкале

Строительство завода по розливу байкальской воды приостановлено. Но может быть возобновлено.

В пресс-службе регионального правительства прокомментировали данную новость. Строительство завода в поселке Култук Слюдянского района приостановлено до устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

«Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», — говорится в сообщении.

При обследовании стройки надзорные органы обнаружили следы розлива нефтепродуктов по периметру стройплощадки. Также собственник завода не предоставил разрешение на проведение земляных работ по снятию грунта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить данный строящийся завод. Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что строительство затрагивает место, где во время перелета останавливаются редкие птицы.