В Симферополе прошло праздничное шествие в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе состоялось праздничное шествие по случаю пятой годовщины референдума и воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

Церемония началась с возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен». Затем колонна прошла по центральным улицам от здания правительства республики к площади перед парламентом. Возглавили колонну председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.

На данный момент у здания Государственного Совета проходит митинг-концерт, посвященный юбилею Крымской весны. Позже в Александро-Невском соборе пройдет молебен.

Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.

Голосование было проведено после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».