СМИ сообщают о двух взрывах в районе железнодорожного вокзала в Окленде
Очевидцы сообщили о взрыве в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде. В полиции объяснили, что звуки взрыва, которые услышали жители Окленда, стали результатом работы саперов.
Они подорвали два подозрительных рюкзака.
Ранее стало известно об обнаружении нескольких самодельных бомб в Крайсчерче.
Жертвами вооруженной атаки на прихожан стали 40 человек, десятки ранены. Медицинские учреждения едва успевают принимать пострадавших с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, россиян среди жертв массового расстрела нет.
Очевидцы рассказали о том, как разворачивались события в мечети. Стрелявший мужчина снимал происходящее на камеру и транслировал картинку в Интернет.
Имя одного из нападавших уже известно. Им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, который придерживался ультраправых взглядов.
Он подъехал к мечети на автомобиле, достал из багажника оружие, и, войдя в здание, открыл огонь из автоматического оружия. В своем манифесте, написанном перед атакой, Таррант рассказал о своих намерениях.