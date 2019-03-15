СМИ сообщают о двух взрывах в районе железнодорожного вокзала в Окленде

Очевидцы сообщили о взрыве в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде. В полиции объяснили, что звуки взрыва, которые услышали жители Окленда, стали результатом работы саперов.

Они подорвали два подозрительных рюкзака.

Ранее стало известно об обнаружении нескольких самодельных бомб в Крайсчерче.

Жертвами вооруженной атаки на прихожан стали 40 человек, десятки ранены. Медицинские учреждения едва успевают принимать пострадавших с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, россиян среди жертв массового расстрела нет.

Очевидцы рассказали о том, как разворачивались события в мечети. Стрелявший мужчина снимал происходящее на камеру и транслировал картинку в Интернет.

Имя одного из нападавших уже известно. Им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, который придерживался ультраправых взглядов.

Он подъехал к мечети на автомобиле, достал из багажника оружие, и, войдя в здание, открыл огонь из автоматического оружия. В своем манифесте, написанном перед атакой, Таррант рассказал о своих намерениях.

