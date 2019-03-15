89 процентов сирийских беженцев в Ливане желают вернуться на родину - ООН

Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди совершил визит в Ливан, по итогам которого отметил, что порядка 89 процентов сирийских беженцев желают вернуться на родину. По его словам, граждане в качестве причин желания называют, что условия жизни в Сирии гораздо лучше, нежели в ливанских лагерях.

С целью подтвердить такое мнение людей, руководитель межведомственного координационного штаба РФ по делам беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев пригласил дипломата в провинцию Латакия, где подготовлено жилье для размещения 500 сирийцев.

Всего же, достойное размещение на сегодняшний момент сирийские власти могут предложить хорошие условия для размещения более 35 тысяч беженцев по всей подконтрольной правительству Сирии стране: места есть в Латакии, а также Халидие, Эль-Амаре, Хомсе, Мхине, Эль-Карьятейне, Пальмире, пригородах Дамаска и Алеппо.