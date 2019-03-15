«Нечего сказать» – представитель Началовой о состоянии певицы

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева не стала комментировать сообщения об отеке мозга артистки, которая сейчас проходит лечение в связи с обострившимися болезнями.

Таким образом, она не подтвердила и не опровергла возможные изменения в состоянии Началовой. Хотя ранее Исаева сообщила «Звезде» о помещении артистки в реанимацию и о том, что ее состояние оценивается как тяжелое.

«Мне нечего сказать», — заявила Исаева РИА Новости.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о подключении певицы Юлии Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких. О том, что она попала в реанимацию, стало известно 11 марта.