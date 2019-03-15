Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек
Десятки человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.
© Фото: Alexander Romitsyn, Global Look Press
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек. Об этом сообщает AFP news agency на своей странице в Twitter.
Трагедия в новозеландском городе Крайсчерч произошла после утренней молитвы.
Неизвестный, вооруженный автоматической винтовкой, забаррикадировал двери мечети и расстрелял всех, кто попался на его пути.
В этот момент в здании находилось 300 человек.
Позже, сотрудники полиции обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, которые участники атаки оставили в припаркованных автомобилях. Бомбы удалось обезвредить.