Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек. Об этом сообщает AFP news agency на своей странице в Twitter.

Трагедия в новозеландском городе Крайсчерч произошла после утренней молитвы.

Неизвестный, вооруженный автоматической винтовкой, забаррикадировал двери мечети и расстрелял всех, кто попался на его пути.

В этот момент в здании находилось 300 человек.

Позже, сотрудники полиции обнаружили несколько самодельных взрывных устройств, которые участники атаки оставили в припаркованных автомобилях. Бомбы удалось обезвредить.