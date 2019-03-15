«Я видел, как люди падали замертво» – очевидец рассказал о расстреле мечети в Новой Зеландии

В городе Крайстчерч в Новой Зеландии вооруженные экстремисты расстреляли людей в нескольких мечетях. Город погрузился в хаос.

Медицинские учреждения едва успевают принимать пострадавших с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, россиян среди жертв массового расстрела нет.

Очевидцы рассказали о том, как разворачивались события в мечети. Известно, что стрелявший мужчина снимал происходящее на камеру и транслировал картинку в Интернет.

Один из уцелевших рассказал, как выжил благодаря совету раненого при обстреле мужчины.

«Когда я начал выбираться, у стены сидел парень и сказал мне: “Нет, нет, иди назад”. Я вернулся туда, где был ранее, а напавший на нас убил того, кто мне помог», — рассказал очевидец.

Еще один поведал, как спасся, спрятавшись за автомобилем. В мечети он стал свидетелем бегства раненых людей после раздавшихся выстрелов.

«Стрельба продолжалась еще около шести минут, слышались крики, плач, я видел, как люди падали замертво», — заявил он.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала трагедию «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

«Это – экстраординарная жестокость. Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших – члены мигрантских общин, Новая Зеландия – их дом, они – это мы», — заявила политик.

Имя одного из нападавших уже известно. Им оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Он подъехал к мечети на автомобиле, достал из багажника оружие, и, войдя в здание, открыл огонь из автомата. В своем манифесте, написанном перед атакой, Таррант рассказал о своих намерениях и призвал убить канцлера Германии Ангелу Меркель и турецкого президента Раджепа Тайипа Эрдогана.