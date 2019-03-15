США приступили к производству запрещенных ДРСМД ракет

Вашингтон приступил к изготовлению компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила представитель Министерства обороны США Мишель Балданза.

Она добавила, что для осуществления этих работ задействованы средства, выделенные Конгрессом в 2019 году.

«Соединенные Штаты не предприняли никаких необратимых шагов на данном этапе. В случае если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до окончания периода в шесть месяцев, что маловероятно, мы отменим наше решение приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора», - цитирует ТАСС утверждение Балданза.

Подполковник ВС США в своем заявлении лукавит, так как Москва неоднократно заявляла о своей приверженности ДРСМД. Последовательно и доказательно Кремль отверг все обвинения в свой адрес.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку США к испытаниям, заявил, что это решение Вашингтона является логическим продолжением линии на слом международных договоренностей.