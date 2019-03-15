Своими глазами: иностранные журналисты прибыли с визитом в Крым

Иностранные журналисты прибыли в Крым с ознакомительным визитом. На полуостров приехали представители стран Евросоюза, Прибалтики, а также Ливана Сирии и Кубы.

Рабочая поездка по Крыму продлится до 18 марта, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

«Журналисты смогут пообщаться с крымчанами и увидеть своими глазами, какие социально-экономические преобразования произошли в республике за последние пять лет», - цитирует РИА Новости заявление представителя министерства.

Целью прибытия иностранных корреспондентов является освещение праздничных мероприятий по случаю пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Полуостров вошел в состав РФ по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Его власти полуострова организовали после госпереворота на Украине.

Киев итоги референдума не признал и до сих пор считает Крым своей территорией. Москва неоднократно заявляла о законности воссоединения и поэтому считает вопрос полуострова закрытым.