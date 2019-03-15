Израиль нанес удары по сотне объектов в Секторе Газа

Боевая авиация Израиля в ночь на пятницу атаковала около сотни целей в Секторе Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел Тель-Авива, ответственность за который власти страны возложили на руководство движения ХАМАС.

Ранее в Сети было опубликованы кадры перехвата ракет в небе над популярным средиземноморским курортом.

«Боевые самолеты, вертолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали около 100 террористических целей террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа», - говорится в заявлении израильских военных.

Бомбардировке израильских ВВС подверглись командно-штабной комплекс в центре столичного города Газы, подземный завод, в котором было налажено производство ракет, база ВМС и тренировочный центр, говорится в сообщении.

По информации израильских военных, было выпущено пять ракет, три из которых удалось перехватить средствами тактической системы ПРО «Железный купол».

Информации о погибших и пострадавших в результате обмена ракетными ударами не поступало.