В Швеции задержали боевика, объявленного Россией в международный розыск

В Швеции задержали террориста, объявленного Россией в международный розыск. Его арестовали в одном из районов Стокгольма.

Местные правоохранители держат боевика под стражей и не разглашают его имя и фамилию.

Обстоятельства совершенных им преступлений и произведенного задержания уточняются стокгольмской прокуратурой. После проведения разбирательства, шведские правоохранительные органы решат вопрос об экстрадиции боевика в Россию.