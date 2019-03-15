В Магадане суд вынес приговор женщине, морившей ребенка голодом ради соцвыплат

Суд вынес приговор жительнице Магаданской области, много лет морившей ребенка голодом ради получения соцвыплат. Ее лишили свободы сроком на 6 лет.

Следственный комитет России предоставил неопровержимые доказательства ее деяний. Так, женщина обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», причинении вреда здоровью, мошенничестве и обмане.

Обвиняемая придумала незаконный способ получения государственных соцвыплат инвалидам. Для этого она стала опекуном несовершеннолетнего магаданца, оставшегося без попечения родителей. Затем женщина начала систематически лишать ребенка еды и необходимых лекарств, чтобы сформировать у него симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Так она добилась установления для него инвалидности и специальных пособий. Мошенническая схема проработала на протяжении 7 лет, до тех пор, пока ребенок в действительности не заболел и его здоровью не был причинен вред.

По данным Следственного комитета, обвиняемой удалось причинить региональному и федеральному бюджетам ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, которые она потратила на собственные нужды.