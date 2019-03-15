Медведев оценил новые помещения для трех министерств

Дмитрий Медведев посетил новый правительственный комплекс в деловом центре «Москва-Сити». Туда переезжают три министерства: Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, здания которых раньше были разбросаны по всей столице.

Объединение позволит экономить средства на содержании и охране помещений. К тому же, новое место - значительно комфортнее прежних.

Здесь есть просторные переговорные комнаты для совещаний, можно проводить видеоконференции и телемосты.

А вот, кабинетов - нет. Вместо них открытые пространства.