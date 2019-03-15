Новозеландская полиция обезвредила самодельные бомбы после стрельбы в Крайсчерче
© Фото: PDChina, twitter
Полиция в Новой Зеландии обезвредила самодельные бомбы, обнаруженные после стрельбы в Крайсчерче.
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Новозеландская полиция обезвредила самодельные бомбы после стрельбы в Крайсчерче
© Фото: PDChina, twitter
Полиция в Новой Зеландии обезвредила самодельные бомбы, обнаруженные после стрельбы в Крайсчерче.
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